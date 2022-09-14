Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Высокий представитель Генсекретаря ООН: Религиозное многообразие - это сила, а не слабость

Автор:  
Серик Сабеков
14 Сентября 2022, 15:20
Высокий представитель Генсекретаря ООН: Религиозное многообразие - это сила, а не слабость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан является домом для более 100 национальностей и многочисленных религиозных сообществ. Об этом заявил Высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Мартинес, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не случайно, что эта инициатива родилась именно в Казахстане. Казахстан является домом для более 100 национальностей и многочисленных религиозных сообществ. Такова Ваша история», - сказал Мигель Анхель Мартинес.

Спикер отметил, то человечество сейчас находится в чрезвычайно важный момент истории со времен Второй мировой войны.

«Нам нужно объединять усилия всех религий и мы должны также понимать, что религиозное многообразие – это сила, а не слабость. Мы также должны понимать, что идентичность каждой культуры, каждой религии должна уважаться. Дискриминация подрывает всех нас, а также нарушает права всех нас, она не дает каждому из нас возможности достигать своего полного потенциала», - добавил Мигель Анхель Мартинес.


ООН   Религия   Съезд лидеров мировых религий  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС