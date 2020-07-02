Высокие штрафы введены в странах Европы за отказ носить маски

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейские страны продолжают смягчать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Несмотря на снижение распространения инфекции в Европе, власти многих государств по-прежнему требуют от граждан носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Тех, кто не соблюдают правила, ждут денежные штрафы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, все федеральные земли Германии предписывают носить маски в общественных местах и на транспорте. В некоторых регионах страны нарушителям грозит крупный штраф в размере до нескольких тысяч евро.

Одной из причин введения «масочного режима» по всей стране стал положительный опыт немецкого города Йена, который первым в Германии обязал население носить защитные маски. Власти города утверждают, что им удалось добиться значительного успеха в борьбе с коронавирусом после внедрения новых правил.

Помимо этого, в федеральных землях предусмотрены штрафы за нарушение установленной минимальной дистанции между людьми в 1,5 метра. К примеру, в Берлине за подобный проступок могут оштрафовать на сумму от 25 до 500 евро, а на бизнес за невыполнение санитарных норм может быть наложен штраф до 10 тысяч евро.

В стране запрещены массовые мероприятия численностью свыше 50 человек по меньшей мере до осени. В земле Бранденбург несоблюдение этого запрета будет стоить каждому участнику от 50 до 500 евро, а организатор будет оштрафован от 500 до 2500 евро.

Правительство Испании одобрило меры, регулирующие жизнь в стране после отмены режима чрезвычайного положения 21 июня. К основным положениям декрета относится бессрочное требование по ношению защитных масок в общественных местах.

Маски нужно носить в закрытых помещениях и на открытом воздухе, если нет возможности обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 100 евро.

Во Франции носить маску обязательно на всех видах общественного транспорта, включая такси. Нарушителям грозит штраф в размере 135 евро.

Впрочем, повсеместное использование масок порождает другую проблему в Европе – огромное количество использованных масок и перчаток на улицах городов, которые представляют угрозу экологии континента.

Во Франции, например, предлагают увеличить размер штрафа с нынешних 68 до 135 евро для тех, кто бросает на улице медицинские маски, перчатки и окурки.

Помимо прочего, с недавних пор в стране разрешена работа кинотеатров, но при соблюдении строгих норм социального дистанцирования. Кинотеатры, нарушающие эти правила, будут закрыты.

Соблюдать дистанцию в 1,5 метра и носить маски в общественном транспорте предписано также в Нидерландах. Всем, кто не будет соблюдать правила, грозит штраф в размере 400 и 90 евро соответственно.

За отсутствие маски пассажир общественного транспорта в Бельгии будет оштрафован на 250 евро. Ношение маски также обязательно в закрытых помещениях, где невозможно обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра.

В Австрии ношение масок обязательно в общественном транспорте, в аптеках, больницах и в сфере предоставления услуг, где нельзя соблюсти минимальную дистанцию, как, например, в парикмахерской.

Нарушители закона могут получить штраф до 3,6 тысяч евро. Для компаний, которые не соблюдают новые правила, возможно наказание в размере до 30 тыс евро.

Маски до сих пор обязательны в Польше при поездках на общественном транспорте, в магазинах, парикмахерских и религиозных учреждениях. Безмасочных клиентов польская полиция может оштрафовать на 500 злотых (около 110 евро).

В той или иной степени обязанность надевать маски сохраняется в таких странах Европы, как Латвия, Словения, Италия, Венгрия, Греция, Португалия и Румыния. Во всех этих государствах предусмотрены штрафы за нарушение «масочного режима».

Власти европейских стран ожидают вторую волну коронавируса и призывают граждан быть ответственными: соблюдать дистанцию и надевать маску, даже если ее ношение не является обязательным.

Главы государств и правительств стран ЕС предупредили своих граждан о том, что в случае резкого роста количества инфицированных коронавирусом ограничительные меры будут ужесточены.