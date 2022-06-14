14 Июня 2022 23:18

Высокие позиции в двух рейтингах заняла сборная Казахстана по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу после четырех проведенных матчей в Лиге наций заняла высокие позиции сразу в двух статистических рейтингах на официальном сайте УЕФА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Национальная команда делит с Данией вторую строчку рейтинга по возвратам владения — 174. Лучшей по данному показателю является сборная Австрии — 180.

В командной статистике по количеству сейвов казахстанцы вместе с Гибралтаром занимают первое место в списке — у обоих коллективов суммарно 20 отбитых вратарем ударов.

После четырех туров сборная Казахстана с десятью очками возглавляет третью группу дивизиона С.



