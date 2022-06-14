вчера 23:39
14 Июня 2022 23:18
Высокие позиции в двух рейтингах заняла сборная Казахстана по футболу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу после четырех проведенных матчей в Лиге наций заняла высокие позиции сразу в двух статистических рейтингах на официальном сайте УЕФА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Национальная команда делит с Данией вторую строчку рейтинга по возвратам владения — 174. Лучшей по данному показателю является сборная Австрии — 180.
В командной статистике по количеству сейвов казахстанцы вместе с Гибралтаром занимают первое место в списке — у обоих коллективов суммарно 20 отбитых вратарем ударов.
После четырех туров сборная Казахстана с десятью очками возглавляет третью группу дивизиона С.
Читайте также
Лента новостей
вчера 23:18
вчера 23:00
вчера 22:41
вчера 22:30
вчера 22:18
вчера 22:10
вчера 21:56
вчера 21:50
вчера 21:39
вчера 21:25
вчера 21:17
вчера 21:09
вчера 21:00
вчера 20:52
вчера 20:45
вчера 20:33
вчера 20:28
вчера 20:19
вчера 20:02