Высокие должности на госслужбе стали доступнее для специалистов из частного сектора в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внеконкурсное назначение на высокие должности в государственном аппарате будет проводиться по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусмотрена возможность для прямого назначения на некоторые вышестоящие должности корпуса «Б» без конкурсного отбора, по согласованию с уполномоченным органом. Это позволит привлечь квалифицированных и имеющих отраслевой опыт специалистов из частного сектора. С начала текущего года Агентством согласно этой норме согласовано 14 назначений», – сказал А.Жолманов.

Спикер также сообщил, что выпускники Академии государственного правления при Президенте РК, показавшие высокую успеваемость, имеют возможность внеконкурсного назначения в течение одного года после завершения обучения на государственные должности в местных исполнительных органах, аппаратах маслихатов, ревизионных комиссиях, территориальных подразделениях центральных государственных органов и их ведомств, кроме столичных.

А.Жолманов также отметил, что указанные новшества вводятся в рамках реализации новых подходах, разработанных Агентством и внесенных изменений в Закон о государственной службе. В свою очередь, новые подходы разработаны в исполнение поручения Президента об устранении лишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощении порядка «выхода из государственной службы».

Напомним, 11 января 2022 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса Парламента РК, поручил усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления. Также было дано поручение упростить порядок выхода из государственной службы.