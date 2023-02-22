Высокие должности на госслужбе стали доступнее для специалистов из частного сектора в Казахстане
«Предусмотрена возможность для прямого назначения на некоторые вышестоящие должности корпуса «Б» без конкурсного отбора, по согласованию с уполномоченным органом. Это позволит привлечь квалифицированных и имеющих отраслевой опыт специалистов из частного сектора. С начала текущего года Агентством согласно этой норме согласовано 14 назначений», – сказал А.Жолманов.
Спикер также сообщил, что выпускники Академии государственного правления при Президенте РК, показавшие высокую успеваемость, имеют возможность внеконкурсного назначения в течение одного года после завершения обучения на государственные должности в местных исполнительных органах, аппаратах маслихатов, ревизионных комиссиях, территориальных подразделениях центральных государственных органов и их ведомств, кроме столичных.
А.Жолманов также отметил, что указанные новшества вводятся в рамках реализации новых подходах, разработанных Агентством и внесенных изменений в Закон о государственной службе. В свою очередь, новые подходы разработаны в исполнение поручения Президента об устранении лишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощении порядка «выхода из государственной службы».
Напомним, 11 января 2022 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса Парламента РК, поручил усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления. Также было дано поручение упростить порядок выхода из государственной службы.