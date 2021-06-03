Высокие цены на полимерную продукцию сохранятся - Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на полимерную продукцию стабильно высокие и данный тренд сохранится в будущем. Об этом сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в мире отмечается интенсивное развитие нефтегазохимии, формирование и рост нефтегазохимических комплексов. Доля потребления углеводородного сырья в мире для нужд нефтехимии составляет около 35%, а к 2050 году составит почти половину, при этом в Казахстане данный показатель равен 0,2%. Несмотря на высокую волатильность цен на нефть, цены на полимерную продукцию (на примере полиэтилена) стабильно высокие и данный тренд сохранится в будущем», - сказал в ходе заседания в Мажилисе Нурлан Ногаев.

Он отметил, что в перспективе нефтегазохимия будет ключевым драйвером роста потребления нефти и газа.

«Потребителями нефтегазохимических продуктов являются практически все отрасли промышленности: строительство, машиностроение, автомобилестроение, энергетика, сельское хозяйство, медицина и многие другие. После передела нефтегазохимической продукции стоимость конечной продукции возрастает примерно до 15 раз. Учитывая динамичный рост доли возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе и прогнозируемое снижение спроса на углеводороды в качестве топлива, ожидается, что в перспективе они будут в основном использоваться для выпуска нефтегазохимической продукции», - отметил министр энергетики.

По словам главы Минэнерго, в связи с вводом новых предприятий и наращиванием объемов выпуска продукции действующими заводами, с каждым годом отмечается рост производства нефтегазохимической продукции. Так, объем произведенной продукции в 2020 году составил 360 тыс. тонн, что в 6 раза больше по сравнению с 2016 годом.