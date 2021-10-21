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Высокие цены на энергоносители обсудят на саммите Евросоюза

Автор:  
Арнур Рахимбеков
21 Октября 2021, 09:48
Высокие цены на энергоносители обсудят на саммите Евросоюза

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Брюсселе начнет работу саммит глав государств Европейского Союза, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время нашей первой рабочей сессии мы рассмотрим текущий рост цен на энергоносители, который затрудняет восстановление после пандемии и серьезно влияет на наших граждан и бизнес. Основываясь на недавнем сообщении Еврокомиссии, мы обсудим, что можно сделать на уровне ЕС и на национальном уровне, как с точки зрения краткосрочной помощи наиболее пострадавшим, так и с точки зрения среднесрочных и долгосрочных мер», - говорится в заявлении главы Европейского Совета Шарля Мишеля.

«Мы также обсудим текущую ситуацию с COVID-19. Пандемия еще не закончилась, и цифры количества заболевших в нескольких государствах-членах растут. Вакцинация привела к значительному прогрессу в борьбе с COVID-19, но еще многое предстоит сделать, особенно в отношении нерешительности граждан и дезинформации», - сообщил Ш. Мишель.

В эти дни погодные условия способствовали снижению цен на газ в Европе до 1101 доллара за тысячу кубометров. Наблюдается повышение температуры воздуха и усиление ветра, что снижает нагрузку на системы отопления и растет выработка ветряных электростанций.

Энергетика   Евросоюз   Бельгия   Цены и тарифы   Мировые новости   Политика  
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