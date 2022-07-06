6 Июля 2022 20:20

Высокие баллы на ЕНТ набрали семь выпускников в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау по итогам проведения ЕНТ-2022 года семи выпускникам удалось набрать высокие баллы. Три выпускника набрали 130 баллов из возможных 140. Еще 4 абитуриентов набрали более 125, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По Актау самые высокие 130 баллов набрали Дарина Таимова (IT-лицей), Акерке Орынбасарова (СШ №28), Кобейсин Пилтан (СШ №14).

Альбина Асылбек набрала 126 баллов, по 125 баллов получили Галым Лерик, Абзал Алишер и Азат Абдирашитулы.

И.о. акима города Актау Ербол Избергенов поздравил ребят с успешным окончанием школы и наградил лучших выпускников ценными подарками.

Бывшие старшеклассники поздравили своих сверстников и поделились своими секретами успеха.

В этом году в Мангистауской области ЕНТ проводилось с 16 мая по 4 июля. 1919 школьников из Актау изъявили желание сдать Единое национальное тестирование, 1607 приняли участие в ЕНТ.