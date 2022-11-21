Высокая явка на выборы связана с запросом казахстанского общества на изменения – Талгат Калиев

21 Ноября 2022, 18:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Голоса, отданные за действующего Президента, являются кредитом доверия. Такое мнение высказал директор Института этнополитических исследований Талгат Калиев на заседании национальной экспертной площадки «КИСИ GPS», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со вчерашнего дня отвечаю на вопросы по поводу рекордно высокой явки. Всех интересует, в чем причина. Я думаю, одним из факторов является появление графы «против всех», которая набрала 5%. Если отнять ее, то можно предположить, что эти 5% не пришли бы. То есть, явка была бы 65%. Но, это все равно высокая явка. И здесь, я думаю, есть след январских событий, повторения которых казахстанцы не хотят и, соответственно, после этого шока население мобилизовалось и решило проголосовать. Те 28%, которые продемонстрировал Алматы – для Алматы это невероятно рекордная явка, потому, что обычно она не превышала 20%. И 29% избирателей крупного мегаполиса – это около 5% проголосовавших. Это очень высокий показатель», – сказал Т.Калиев.

Еще одной причиной высокой явки на выборы эксперт назвал тревожное состояние в казахстанском обществе, связанное с ситуацией в Украине.

Самым главным фактором Т.Калиев считает запрос на изменения, существующий в обществе. Казахстанцы еще больше начинают ценить стабильность. Те 82% голосов, отданных за действующего Президента, являются кредитом доверия, ожиданием граждан от предстоящего семилетнего правления К.Токаева. Население, голосуя за него, проявило свою способность к мобилизации. Общество будет требовательно оценивать все действия власти, кадровую политику, новые решения. При этом, общество будет требовать от Главы государства отрабатывать новый мандат доверия незамедлительно. Население ожидает, что до предстоящих парламентских выборов все изменения вступят в полную силу – демонополизация экономики, банковского сектора, принципиальное изменение всей парадигмы государственного управления. По сути, это переучреждение договора между властью и обществом, подразумевающее справедливое распределение национального богатства, запуск механизмов социальной мобильности, в особенности, вертикальной, создание условий для продуктивной занятости.