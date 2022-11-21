Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Высокая явка на выборы связана с запросом казахстанского общества на изменения – Талгат Калиев

21 Ноября 2022, 18:19
Высокая явка на выборы связана с запросом казахстанского общества на изменения – Талгат Калиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Голоса, отданные за действующего Президента, являются кредитом доверия. Такое мнение высказал директор Института этнополитических исследований Талгат Калиев на заседании национальной экспертной площадки «КИСИ GPS», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со вчерашнего дня отвечаю на вопросы по поводу рекордно высокой явки. Всех интересует, в чем причина. Я думаю, одним из факторов является появление графы «против всех», которая набрала 5%. Если отнять ее, то можно предположить, что эти 5% не пришли бы. То есть, явка была бы 65%. Но, это все равно высокая явка. И здесь, я думаю, есть след январских событий, повторения которых казахстанцы не хотят и, соответственно, после этого шока население мобилизовалось и решило проголосовать. Те 28%, которые продемонстрировал Алматы – для Алматы это невероятно рекордная явка, потому, что обычно она не превышала 20%. И 29% избирателей крупного мегаполиса – это около 5% проголосовавших. Это очень высокий показатель», – сказал Т.Калиев.

Еще одной причиной высокой явки на выборы эксперт назвал тревожное состояние в казахстанском обществе, связанное с ситуацией в Украине.

Самым главным фактором Т.Калиев считает запрос на изменения, существующий в обществе. Казахстанцы еще больше начинают ценить стабильность. Те 82% голосов, отданных за действующего Президента, являются кредитом доверия, ожиданием граждан от предстоящего семилетнего правления К.Токаева. Население, голосуя за него, проявило свою способность к мобилизации. Общество будет требовательно оценивать все действия власти, кадровую политику, новые решения. При этом, общество будет требовать от Главы государства отрабатывать новый мандат доверия незамедлительно. Население ожидает, что до предстоящих парламентских выборов все изменения вступят в полную силу – демонополизация экономики, банковского сектора, принципиальное изменение всей парадигмы государственного управления. По сути, это переучреждение договора между властью и обществом, подразумевающее справедливое распределение национального богатства, запуск механизмов социальной мобильности, в особенности, вертикальной, создание условий для продуктивной занятости.


Новости по теме
Наблюдатели от миссии СНГ посетили более 1000 избирательных участков в Казахстане
Казахстанцы серьезно отнеслись к выполнению своего гражданского долга – Ричард Вайц
Избирательные комиссии РК справились с возложенной задачей - глава ЦИК Кыргызстана
Читайте также
Наблюдатели от миссии СНГ посетили более 1000 избирательных участков в Казахстане
Казахстанцы серьезно отнеслись к выполнению своего гражданского долга – Ричард Вайц
Избирательные комиссии РК справились с возложенной задачей - глава ЦИК Кыргызстана
Очень важна победа здравомыслящего и разумного политика Касым-Жомарта Токаева – Леонид Млечин
ОБСЕ оценила проведение внеочередных выборов Президента в Казахстане
Президентские выборы в Казахстане освещали 264 иностранных журналиста – МИД РК
Миссия ТюркПА считает организацию избирательного процесса в Казахстане прозрачной и открытой
Прошедшие в Казахстане президентские выборы были транспарентными – эксперт из США
Новости партнеров
Популярное
1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
3 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
4 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
5 Маму Геннадия Головкина приветствовали аплодисментами на выборах в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору