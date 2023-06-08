Высокая динамика роста достигнута в отрасли промышленности в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области достигнута высокая динамика роста в отрасли промышленности, выпуск продукции составил 558 млрд тенге. Об этом заявил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, по итогам января-апреля этого года достигнута высокая динамика в отрасли промышленности, выпуск продукции составил 558 млрд тенге с ростом на 15% к периоду прошлого года. В том числе в обрабатывающей промышленности индекс производства составил 115,3%, горнодобывающей – 122,6%. Рост обеспечен в базовых отраслях – это металлургия (127,1%), машиностроение (124,1%), производство продуктов питания (105,5%)», - сказал на брифинге в СЦК Ермек Маржикпаев.

В разрезе видов продукции возросло производство комбайнов в 2,5 раза, тракторов – в 1,5, золота необработанного - на 37%, растительного и сливочного масла - в более чем в полтора раза, мяса и субпродуктов – на 14%.

«Рост обеспечен, в том числе, за счет увеличения промышленного потенциала с вводом в 2022 году новых производственных мощностей – реализовано 163 проекта на 231 млрд, с созданием 3,5 тысяч новых рабочих мест», - добавил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.