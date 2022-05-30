Высокая динамика казахстанско-российского партнерства будет развиваться – Премьер-Министр РК

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве состоялась встреча Премьер-Министра РК Алихана Смаилова с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Алихан Смаилов напомнил, что в текущем году все основные мероприятия проходят на фоне 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Важнейшие ориентиры для поступательного развития стратегического сотрудничества обозначены в ходе недавней встречи Президентов наших стран в рамках юбилейного заседания глав государств-участников ОДКБ», - сказал он.

Премьер-Министр отметил, что Правительство Казахстана настроено на углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Россией по всем направлениям.

«Перед нами стоит задача по дальнейшему наращиванию торговли и инвестиций. Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Мы отмечали рост взаимного товарооборота на треть по итогам прошлого года и достижение рекордного показателя в 24 млрд долларов. В текущем году положительная динамика также сохраняется - за четыре месяца объем товарооборота вырос, составив 7,2 млрд долларов», - сообщил А. Смаилов.

Глава кабмина напомнил о проводимой системной работе по развитию многоплановых экономических связей между странами.

«В этом направлении видится важным своевременная реализация комплексной программы экономического сотрудничества между нашими странами на 2021-2025 годы. Важная роль отводится казахстанско-российской межправительственной комиссии», - отметил он.

А. Смаилов заявил, что в Казахстане реализовано 13 знаковых совместных проектов в промышленной сфере.

«Уверен, что высокая динамика казахстанско-российского стратегического партнерства будет и в дальнейшем развиваться по всем направлениям», - резюмировал Алихан Смаилов.

«Мы искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими отношениями, союзничеством с Казахстаном, - сказал Михаил Мишустин. – В качестве приоритетной задачи мы рассматриваем, в том числе расширение торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном».

Глава кабмина РФ отметил, что по итогам первого квартала этого года объем взаимного товарооборота вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил около 5 млрд 800 млн долларов.

Он упомянул об имеющихся перспективах для реализации программ импортозамещения. «Есть условия для запуска и новых стратегических совместных проектов в промышленности, в машиностроении, в транспортной отрасли, в энергетике, в цифровой экономике», - сказал он.

«Предлагаем активней развивать межрегиональное и инвестиционное сотрудничество. Накопленные российские прямые инвестиции в Казахстан за последние 15 лет составили около 15 млрд долларов, - добавил М. Мишустин. - Дополнительные возможности, на мой взгляд, откроет выставка Иннопром, которая состоится в июле этого года в Екатеринбурге. Мы очень рады, что Казахстан выступает в этом году в качестве страны-партнера выставки».

Он также напомнил о важности развития взаимодействия в области образования, науки и культуры.

В рамках встречи главы правительств обсудят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе развитие кооперации в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях.



