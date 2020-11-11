Выслеживать браконьеров с воздуха начали карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области сотрудники природоохранной полиции начали выслеживать браконьеров на вертолетах. За последние 10 месяцев было зарегистрировано 65 уголовных правонарушений природоохранного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За последние 10 месяцев сотрудники отдела природоохранной полиции управления местной полицейской службы ДП области и территориальных подразделений приняли ряд организационных и практических мер для выявления, предупреждения и пресечения нарушений природоохранного законодательства. Стражи порядка организовали 828 совместных рейдовых мероприятий, по результатам которых выявлено 1046 правонарушений.

«За 10 месяцев текущего года было зарегистрировано 65 уголовных правонарушений природоохранного законодательства, из них: 16 – незаконная охота, 31 – незаконная рыбалка, 10 – незаконная порубка, и восемь фактов охоты на животных, занесенных в Красную книгу РК. За истекший период за нарушение природоохранного законодательства изъято 693 орудий совершения правонарушения. Среди них есть семь высокопроходимых автомобилей («джипы», «нивы»), один прицеп автомашины, четыре снегохода, два мотоцикла, 1одна моторная лодка. Кроме того, изъяты 79 туш незаконно отстреленных сайгаков, 2 туши косуль, одна туша лося, 16 тонн рыбы: сазан, сом, змееголов, судак, лещ, карась», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По всем этим правонарушениям было наложено штрафов на общую сумму более 10 млн тенге.

С целью выявления и пресечения правонарушений в сфере природоохранного законодательства, а также профилактики браконьерства сотрудниками природоохранной полиции осуществляются воздушные патрулирования.

Стоить напомнить, что в Казахстане ужесточили наказание за нарушения экологического законодательства и браконьерство. За браконьерство срок максимального наказания увеличили с пяти до 12 лет лишения свободы.



