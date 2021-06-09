Высказывания политиков из РФ о территории Казахстана прокомментировал известный российский журналист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный российский журналист Леонид Млечин прокомментировал высказывания политиков из РФ относительно исторической целостности территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хорошо, когда есть хороший друг и союзник. Но ведь, и самому нужно быть хорошим другом и союзником. Мы с вами должны обратить внимание на одну болезненную тему – у нас в обществе время от времени звучат слова насчет того, что территория Казахстана – это большой подарок со стороны Советского союза. Можно представить, как слова о «подарке» звучат в самом Казахстане. Вот почему, министр иностранных дел России Сергей Лавров счел необходимым сформулировать официальную позицию Москвы в отношении всех этих слов», - сказал Леонид Млечин во время эфира на Youtube-канале «История Леонида Млечина».

Он напомнил слова МИД России.

«Он сказал, что «ни один человек, который определяет политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, не подвергает сомнению наши союзнические отношения и договоренности. Эти договоренности заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость друг друга», - процитировал журналист.

«Я понимаю, почему он посчитал необходимым сказать эти слова: во-первых, чтобы успокоить в Казахстане тех, кто обратил внимание на слова российских политиков, а во-вторых, потому что у нас ведь есть и другие соседи, с которыми тоже есть сухопутная граница. А там были, есть и будут люди, которые тоже рассуждают относительно исторической принадлежности земель, только входящих в состав РФ. Иногда эти слова звучали и звучат так резко, что вызывают серьезные межгосударственные осложнения», - заключил Л. Млечин.