Высказывание посла Китая о суверенитете постсоветских стран прокомментировали в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал резонансное высказывание посла Китая во Франции о статусе суверенитета постсоветских государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он напомнил, что 2 марта 1992 года Казахстан стал членом Организации Объединенных Наций. Решение о приеме в организацию принимается Генеральной Ассамблеей на основании рекомендации Совета безопасности, постоянным членом которого является в том числе Китайская Народная Республика.

«После провозглашения независимости РК 16 декабря 1991 года Китай одним из первых признал суверенитет, независимость и территориальную целостность нашей страны. Вскоре после этого, 3 января 1992 года, наши страны официально объявили об установлении дипломатических отношений. В международном праве установление дипломатических отношений означает признание государства в качестве субъекта международного права», - добавил официальный представитель МИД Казахстана во время встречи с журналистами в Астане.

Айбек Смадияров подчеркнул, что 23 декабря 2022 года между Казахстаном и Китаем подписан основополагающий договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В соответствии с этим документом стороны уважают суверенитет и территориальную целостность.

«Я перечислил все моменты, которые говорят о серьезном взаимоотношении между Казахстаном и Китаем. МИД Китая уже обозначил свою позицию, объясняя действия своего посла», - добавил спикер.

Ранее в МИД Китая заявили, что позиция КНР последовательна и ясна. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН. После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с бывшими советскими республиками.

На прошлой неделе посол Китая Лу Шэй во Франции заявил, что государства постсоветского пространства не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран».