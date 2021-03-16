Вышло постановление главного санврача Нур-Султана об ужесточении ограничительных и карантинных мер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача столицы «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении говорится о том, что жителям и гостям города Нур-Султан все еще запрещается проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия,в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.), а также организацию и проведение праздничных корпоративов, митингах, шествиях, сходах и др.

Также все еще продолжается запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq»), кинотеатров, кинорумов, бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах.

Для входа на объекты предпринимательства, участвующих в пилотном проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market.

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султана (по согласованию), руководителям территориальных управлений департамента санитарно-эпидемиологического контроля города поручено начать реализацию пилотного проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет), боулинг-клубы.

Необходимо обеспечить проведение пилотного проекта «Ashyq»по внедрению мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства согласно подпункта 3.1 пункта 3 настоящего постановления.

Следует обеспечить на объектах предпринимательства, участвующих в пилотном проекте «Ashyq», применение следующих критериев ограничения работы социально-экономических объектов:

с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией («красная» зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией («желтая» зона);

с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией («желтая» зона) предъявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией («зеленая» зона).

Субъектам предпринимательства участвующих в пилоте в городе Нур-Султане нужно обеспечить допуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилотном проекте «Ashyq» осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения:

«зеленый» статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

«синий» статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

«желтый» статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

«красный» статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия;

Также не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства, участвующие в пилотном проекте «Ashyq», подлежащих изоляции согласно статусу: «желтый» (контактный с COVID-19), «красный» (с положительным результатом на COVID-19) в соответствии с приложением 36 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».

При выявлении посетителей, подлежащих изоляции согласно статусу: «желтый» (контактный с COVID-19), «красный» (с положительным результатом на COVID-19) нужно информировать департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .