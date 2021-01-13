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Вышло новое постановление санврача Актюбинской области об ограничительных карантинных мерах

13 Января 2021 14:49
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Вышло новое постановление санврача Актюбинской области об ограничительных карантинных мерах

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области об ограничительных карантинных мерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Актюбинской области, в соответствии с подпунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 130 «Об утверждении Перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин» и приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан», постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года, № 68 от 25 декабря 2020 года постановляется следующее.

Продолжается запрет на проведение конференций, выставок, форумов, зрелищных, спортивных (за исключением, чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований, учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд), а также семейных, торжественных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому, митингов, шествий, сходов.

Под запретом также остаются деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярдные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг-центры, кальянные (в том, числе при объектах общественного питания), детские игровые площадки и аттракционы, в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор и лото-клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп, банкетных залов.

Работа аквапарков, столовой в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня, средних и высших учебных заведений также остается под запретом.



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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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