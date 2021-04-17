Вышло новое постановление главсанврача Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Акмолинской области вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной №16, внесшее ряд изменений в действующее постановление «Об усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новым постановлением разрешается работа ряда объектов городов Кокшетау и Степногорск, участвующих в пилотном проекте «Ashyq».

Так, документом предусмотрено приостановление деятельности компьютерных клубов, боулинг-клубов, кинотеатров, театров, концертных залов, за исключением объектов в городах Кокшетау и Степногорск, участвующих в проекте «Ashyq». Приостанавливается деятельность и бильярдных. Но с 21 апреля 2021 года разрешена работа бильярдных, расположенных в городах Кокшетау и Степногорск и участвующих в проекте «Ashyq».

В регионах области приостанавливается также деятельность караоке. С 5 мая 2021 года разрешается деятельность караоке, расположенных в городах Кокшетау и Степногорск, участвующих в проекте «Ashyq». Движения межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок также приостановлено, за исключением городов Кокшетау и Степногорск, участвующих в проекте «Ashyq» с 21 апреля 2021 года.

Разрешена:

- деятельность открытых продовольственных и непродовольственных рынков с соблюдением социальной дистанции в торговых зонах (бутиках) из расчета на 1 человека 4 кв.м. торговой площади согласно приложению 5 к ПГГСВ РК № 67;

- деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 кв.м на одного посетителя с режимом работы до 22 часов, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с приостановлением работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов, где организованы временные прививочные пункты»;

- деятельность объектов общественного питания, участвующих в проекте «Ashyq» в городах Кокшетау и Степногорск, с режимом работы с 7 до 24 часов при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и других с возможным массовым скоплением людей;

- деятельность саун при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4 кв.м на одного посетителя с приостановлением в субботу и воскресенье. Работа объектов в городах Кокшетау и Степногорск, участвующих в проекте «Ashyq», приостанавливается только в воскресенье;

- деятельность СПА-центров из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале не менее 4 кв.м на одного посетителя с приостановлением в субботу и воскресенье, за исключением объектов в городах Кокшетау и Степногорск, участвующих в проекте «Ashyq». Бассейны работают в индивидуальном формате из расчета 5 м2 зеркала воды на одного человека с приостановлением в субботу и воскресенье, за исключением объектов в городах Кокшетау и Степногорск, участвующих в проекте «Ashyq».

Работа фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров осуществляется по предварительной записи при заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м на одного посетителя с приостановлением в субботу и воскресенье. Исключение - объекты в городах Кокшетау и Степногорск, участвующие в проекте «Ashyq».

Напомним, к пилотному проекту «Ashyq» присоединилась и Акмолинская область. Мобильное приложение «Ashyq» было разработано для контроля эпидемиологической ситуации в стране. С его помощью при входе в общественные места будет определяться статус посетителя.

Посещение вышеперечисленных объектов, участвующих в проекте «Ashyq», как уточнили в ведомстве, станет возможным для граждан, имеющих синий и зеленый статусы.



