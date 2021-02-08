Вышло новое постановление главного санврача ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области «Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно Постановлению на территории Западно-Казахстанской области вводятся следующие ограничительные меры:

1) запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

2) запрещена деятельность всех развлекательных объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, бильярдных, компьютерных и игровых клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор, кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).

Разрешена работа театров, объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с одновременным участием не более 30 человек, с заполняемостью посетителями не более 20% от числа посадочных мест), также кинотеатров заполняемостью не более 20% с обязательной регистрацией на сайте «InfoKazakhstan.kz» с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.

Не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также не менее 50% сотрудников частного предпринимательства рекомендуется перевести на «дистанционную» форму работы, за исключением служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения.

На «дистанционную» форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн-режиме.

Объектам общественного питания (график работы - с 07:00 часов до 24:00 часов) разрешается заполняемость не более 50%, но не более 50 посадочных мест, с обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий.

При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер обеспечить запрет на работу.

Разрешается деятельность фудкортов только на доставку и на вынос.

Спортивно-оздоровительные объекты (фитнес-центры, спортивные и тренажерные залы и другие) работают по предварительной записи, с заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв. м на 1 посетителя.

Также постановлением разрешается:

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

В организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования студентов 1-х курсов со 2-го семестра 2020-2021 учебного года перевести на комбинированный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«Сауны, SPA-центры, бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя, с приостановлением функционирования в воскресные дни.

Религиозным объектам (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешить работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м на одного посетителя. Запретить проведение массовых коллективных мероприятий (жұма намаз, религиозных обрядов и других)», - говорится в документе.

Продовольственные и непродовольственные открытые рынки работают с 09:00 часов до 17:00 часов.

Продовольственные и непродовольственные крытые рынки приостанавливают работу в воскресные дни.

Жителям ЗКО при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103.

Лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещения медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости.

При проведении похоронных мероприятий не допускать скопления людей более 20 человек (а именно члены семьи, близкие родственники), с сохранением социальной дистанции не менее двух метров.

Постановление вступает в силу 8 февраля. Более подробно с текстом постановления можно ознакомиться здесь.