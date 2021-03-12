Вышло новое постановление главного санврача Кызылординской области
В регионе все еще сохраняется запрет на использование кальянов, проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных мероприятий, в том числе на дому.
Под запретом остается деятельность букмекерских контор, детских оздоровительных лагерей, организация и проведение праздничных корпоративов.
В то же время с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом продолжается движение пригородных пассажирских поездов/электричек. Исключается формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов.
Спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд будут продолжены.
Также кызылординцам для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек можно посещать особо охраняемые природные территории.
Совещания, учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд также можно продолжить проводить в очном режиме. Главное условие для второго - соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек.
Деятельность РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек« будет продолжена с учетом эпидситуации в области.
Также продолжается деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .