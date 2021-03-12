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    19:49, 11 Март 2021 | GMT +6

    Вышло новое постановление главного санврача Кызылординской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача Кызылординской области «Об ограничительных, в том числе карантинных мерах по Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ«.

    В регионе все еще сохраняется запрет на использование кальянов, проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных мероприятий, в том числе на дому.

    Под запретом остается деятельность букмекерских контор, детских оздоровительных лагерей, организация и проведение праздничных корпоративов.

    В то же время с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом продолжается движение пригородных пассажирских поездов/электричек. Исключается формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов.

    Спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд будут продолжены.

    Также кызылординцам для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек можно посещать особо охраняемые природные территории.

    Совещания, учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд также можно продолжить проводить в очном режиме. Главное условие для второго - соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек.

    Деятельность РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек« будет продолжена с учетом эпидситуации в области.

    Также продолжается деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Кызылординская область
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