Вышло новое постановление главного санврача Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новое постановление «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области» подписал главный санитарный врач региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановляю ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Атырауской области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Организациям, предприятиям, субъектам независимо от форм собственности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения Атырауской области внедрить и использовать мобильное приложение «Ashyq», за исключением организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек, организаций жизнеобеспечения, проведения строительных работ и деятельности промышленных предприятий (в зоне производства). Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории области.

Продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе с соблюдением требований к выезду (въезду) работников, работающих вахтовым методом на Тенгизе до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающих вахтовым методом обеспечить:

1) строгое выполнение ограничительных и карантинных мер.

2) соблюдение требований к выезду (въезду) работников предприятий, работающих вахтовым методом на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина. Работники предприятий, работающие вахтовым методом на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина при выезде (въезде) на вахту при наличии документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 не подлежат ПЦР - тестированию на COVID-19 и изоляции. Лица без вакцинации с отрицательным результатом ПЦР -теста на COVID-19 подлежат изоляции на 7 дней.

Контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) при наличии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации при отсутствии клинических признаков не изолируются и лабораторно не обследуются. Близкие контактные без вакцинации с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 подлежат изоляции на 14 дней.

3) приведение карантинных мест, организованных для размещения рабочих перед заездом на вахту с обязательным согласованием с территориальными управлениями санитарно–эпидемиологического контроля.

4) невакцинированные работники предприятий (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) работающие вахтовым методом, освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней) при условии 7 дневной изоляции до заезда на вахту и отрицательного результата ПЦР тестирования на COVID-19.

5) водители транспортных средств, задействованных в обеспечении производства и персонала, подлежащих вывозу с территории промышленного предприятия к месту постоянного проживания, транспортных средств осуществляющих перевозки продовольственных товаров, товаров животного происхождения, лекарственных средств, медикаментов, строительных материалов, ГСМ, необходимых для обеспечения жизнедеятельности работников и производства, в случае оказания неотложной медицинской помощи допускаются на территорию промышленного объекта при наличии вакцинации против COVID-19 или результата отрицательного ПЦР тестирования на COVID-19 в течении 72 часов.

6) работники предприятий, работающих вахтовым методом, выписанные из стационара с диагнозом COVID-19 до 14 дней от момента регистрации подлежат дополнительной изоляции в карантинных стационарах предприятий до завершения инкубационного периода (14 дней)», - говорится в тексте постановления.

Жителям Атырауской области:

1) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;

2) в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

3) лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений;

4)рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены;

5) запретить проведение массовых мероприятий, в том числе на дому;

6) запретить скопление лиц группами более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области;

Приостановить, независимо от участия в проекте «Ashyq»:

1) проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых мероприятий, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), проведение массовых мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому;

2) деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, аттракционов, игровых площадок (за исключением дворовых) в закрытых помещениях, в том числе при объектах общественного питания, кальянных, ночных клубов, и оказания услуг по организации праздников;

3) проведение марафонов, спортивных мероприятий со зрителями;

4) работу всех видов аттракционов на открытом воздухе (в парках отдыха, площадях);

5) мелкорозничную торговлю, аренду детских, взрослых игровых, передвижных средств на площадях, парках, скверах, набережных;

6) проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций в оффлайн режиме, с разрешением проведения в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи.

Ограничить по времени и режиму работы деятельность социально-экономических объектов:

1) перевод не менее 80% сотрудников субъектов независимо от форм собственности, государственных органов, организаций квазигосударственного сектора, при этом организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность с учётом требований по процентному соотношению среди не привитых сотрудников для работы на дистанционном и очном формате. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев;

2) организацию работы Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов), в том числе спецЦОНов в будние дни в штатном режиме, с запретом работы в субботу и воскресенье. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0;

3) дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей) с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях;

4) работу детских оздоровительных организаций с заполняемостью не более 50%;

5) медицинские центры, кабинеты, стоматологии по предварительной записи;

6) религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешить работать в будние дни без проведения коллективных мероприятий, в закрытых помещениях с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5м2 на одного посетителя, с запретом работы в субботу и воскресенье;

Социально-экономическим объектам, участвующих в проекте «Ashyq» - со статусом «Лидеры «Ashyq» разрешить работать до 00.00 часов, прочим объектам, работающим по проекту «Ashyq» – до 22.00 часов в будние дни, с запретом работы в субботу и воскресенье. Социально-экономическим объектам, не участвующих в проекте «Ashyq» - разрешить работать в будние дни до 17.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье.

В выходные дни приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, независимо от участников проекта «Ashyq», за исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек, продовольственных ярмарок, организаций жизнеобеспечения. Также разрешить в выходные дни:

- проведение строительных работ;

- деятельность промышленных предприятий;

- оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;

- деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.);

- деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку;

- работу продовольственных открытых рынков только в субботу.

Соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19. Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;

Установить режим работы общественного автотранспорта в будние дни и субботу в штатном режиме, с запретом работы в воскресенье с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с открытием всех дверей. Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции общественного автотранспорта на конечных остановках. Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам. Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках).

Активизировать работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинных и ограничительных мер, обеспечить ежедневную проверку в соответствии с графиком мониторинга и предоставлением информации в областной акимат и департамент санитарно- эпидемиологического контроля», - говорится в постановлении.

Руководителю управления здравоохранения Атырауской области предписывается обеспечить: исполнение требований действующих постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Также активизировать работу Координационных центров по области, обеспечить своевременную подачу экстренных извещений о нарушениях карантинных мер.

Департаменту полиции Атырауской области поручено:

- организовать патрулирование по соблюдению ограничительных мер, при выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований незамедлительно направлять материалы в территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля. Управлению внутренней политики Атырауской области:- проводить информационное сопровождение в средствах массовой информации о мерах, принимаемых по локализации очагов заражения и минимизации рисков ее распространения среди жителей области.