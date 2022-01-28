Вышло новое постановление главного санврача Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области №5 от 28 января. Документ предусматривает послабления действующих ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДСЭК.

Согласно постановлению, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, в будние и выходные дни исключены ограничения режима работы по времени.

При наличии безопасного «зеленого» статуса у персонала и посетителей объектам предпринимательства без ограничений разрешено проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных центров, религиозных объектов (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях), развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 кв.м. и продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв. м), бассейнов.

При наличии нейтрального «синего» статуса разрешается без ограничений работа следующих объектов:

- торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1000 кв. м, салонов красоты, спа-центров, крытых рынков, объектов общепита по типу столовых, саун, бань, отелей, гостиниц, автовокзалов, автостанций, ЦОНов, отделений АО «Казпочта», банков.

Также при наличии нейтрального «синего» статуса разрешается работа объектов общепита по типу ресторанов и кафе; театров, кинотеатров, концертных залов, филармонии, бильярдных, компьютерных клубов, боулингов, детских развлекательных центров (крытых) при заполняемости до 60%.



