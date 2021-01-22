Вышло новое постановление главного санврача Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новое постановление главного государственного санврача Акмолинской области №4 внесло незначительные изменения в предыдущее постановление от 16 января 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новое постановление запрещает работу религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) в Акмолинской области, тогда как предыдущим их работа не ограничивалась.

«Ограничение режима работы непродовольственных магазинов площадью более 1000 кв.м с 10:00 до 22:00 часов при соблюдении заполняемости 30% и не менее 4 кв.м на одного посетителя», - говорится в документе.

В субботние и воскресные дни они работать не будут.

Ограничивается также работа супермаркетов и гипермаркетов с 10 до 22 часов, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв.м на одного посетителя. Супермаркеты и гипермаркеты площадью более 1000 кв. м приостановят свою деятельность в воскресные дни, за исключением продуктовых отделов и аптек, находящихся в них.

Новое постановление вступает в силу с 23 января.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 января Акмолинская область находится в «красной зоне» по распространению коронавируса.