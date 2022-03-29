Вышло новое постановление главного санитарного врача Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции заместителем главсанврача Карагандинской области вынесено новое постановление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению было принято решение об отмене обязательного ношения масок в помещениях, за исключением медицинских организаций (персонал, сотрудники, пациенты, посетители), где ношение маски является обязательным. При этом сохранен рекомендательный характер использования медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и авиатранспорте, в организованных коллективах.

Кроме этого, расширен контингент лиц, подлежащих вакцинации «Комирнати» (производства компании Pfizer), он дополняется следующими категориями:

- лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;

- лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;

- лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом;

- все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.

В организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, отменены требования:

- к соблюдению кабинетной системы обучения;

- к обязательному соблюдению масочного режима.

Соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования, отмечается в постановлении.

При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается масочный режим и кабинетная система обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.

Постановление вступает в силу с момента подписания.