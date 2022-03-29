РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:48, 28 Март 2022 | GMT +6

    Вышло новое постановление главного санитарного врача Карагандинской области

    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции заместителем главсанврача Карагандинской области вынесено новое постановление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно новому постановлению было принято решение об отмене обязательного ношения масок в помещениях, за исключением медицинских организаций (персонал, сотрудники, пациенты, посетители), где ношение маски является обязательным. При этом сохранен рекомендательный характер использования медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и авиатранспорте, в организованных коллективах.

    Кроме этого, расширен контингент лиц, подлежащих вакцинации «Комирнати» (производства компании Pfizer), он дополняется следующими категориями:

    - лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;

    - лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;

    - лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом;

    - все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.

    В организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, отменены требования:

    - к соблюдению кабинетной системы обучения;

    - к обязательному соблюдению масочного режима.

    Соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования, отмечается в постановлении.

    При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается масочный режим и кабинетная система обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.

    Постановление вступает в силу с момента подписания.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!