Вышло новое постановление главного санитарного врача Карагандинской области
Согласно новому постановлению было принято решение об отмене обязательного ношения масок в помещениях, за исключением медицинских организаций (персонал, сотрудники, пациенты, посетители), где ношение маски является обязательным. При этом сохранен рекомендательный характер использования медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и авиатранспорте, в организованных коллективах.
Кроме этого, расширен контингент лиц, подлежащих вакцинации «Комирнати» (производства компании Pfizer), он дополняется следующими категориями:
- лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;
- лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;
- лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом;
- все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.
В организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, отменены требования:
- к соблюдению кабинетной системы обучения;
- к обязательному соблюдению масочного режима.
Соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования, отмечается в постановлении.
При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается масочный режим и кабинетная система обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.
Постановление вступает в силу с момента подписания.