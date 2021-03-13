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    19:12, 12 Март 2021 | GMT +6

    Вышло новое постановление главного государственного санврача ЗКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области. В нем говорится, что в воскресные дни сауны в регионе приостанавливают работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 8 февраля 2021 года № 5 «Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области».

    В постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 8 февраля 2021 года №5-ПГВр «Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области» вносятся следующие изменения и дополнения:

    подпункт 7 пункта 1 излагается в следующей редакции:

    7) дежурные группы детских дошкольных организаций при соблюдении комплектации групп не более 25 человек при соблюдении требований ПГГСВ РК №67.

    подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:

    8) сауны (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с приостановлением функционирования в воскресные дни.

    Пункт 1 дополняется подпунктом 17 следующего содержания:

    Работа SPA-центров, бассейнов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) по установленному графику при соблюдении требований ПГГСВ РК №67.

    Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

    С текстом постановления можно ознакомиться здесь .


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Западно-Казахстанская область
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