Вышло новое постановление главного государственного санврача ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области. В нем говорится, что в воскресные дни сауны в регионе приостанавливают работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 8 февраля 2021 года № 5 «Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области».

В постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 8 февраля 2021 года №5-ПГВр «Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области» вносятся следующие изменения и дополнения:

подпункт 7 пункта 1 излагается в следующей редакции:

7) дежурные группы детских дошкольных организаций при соблюдении комплектации групп не более 25 человек при соблюдении требований ПГГСВ РК №67.

подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:

8) сауны (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с приостановлением функционирования в воскресные дни.

Пункт 1 дополняется подпунктом 17 следующего содержания:

Работа SPA-центров, бассейнов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) по установленному графику при соблюдении требований ПГГСВ РК №67.

Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

С текстом постановления можно ознакомиться здесь .