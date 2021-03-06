Вышло новое постановление главного госсанврача Мангистауской области
Согласно документу постановления акимам районов и городов области, государственным органам, департаменту полиции области, управлению по развитию предпринимательства и инвестиция Мангистауской области поручено запретить проведение аудио-, видео-, и фотосъемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, при проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.
Также запрещается проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок и форумов, конференций, а также семейных и торжественных (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.
Помимо этого, запрещается деятельность букмекерских контор, организация и проведение праздничных корпоративов, деятельности детских оздоровительных лагерей, выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами РК.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.