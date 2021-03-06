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    11:41, 06 Март 2021 | GMT +6

    Вышло новое постановление главного госсанврача Мангистауской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача Мангистауской области « О мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции среди населения Мангистауской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу постановления акимам районов и городов области, государственным органам, департаменту полиции области, управлению по развитию предпринимательства и инвестиция Мангистауской области поручено запретить проведение аудио-, видео-, и фотосъемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, при проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

    Также запрещается проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок и форумов, конференций, а также семейных и торжественных (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

    Помимо этого, запрещается деятельность букмекерских контор, организация и проведение праздничных корпоративов, деятельности детских оздоровительных лагерей, выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами РК.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Мангистауская область
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