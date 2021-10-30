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    19:58, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вышло новое постановление главного госсанврача Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача области № 39 от 29 октября 2021 года «Об усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области» с 00.00 часов 1 ноября 2021 года в регионе вводится ряд ограничений. Об основных изменениях, которые ждут акмолинцев, в ходе брифинга рассказала главный госсанврач области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, согласно новому документу, ограничения по объектам, не участвующим в проекте «Ashyq», сохраняются. Для участников проекта «Ashyq» режим работы продлен до 00:00 часов, лидерам проекта - до 02:00.

    Сохраняется запрет на проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи), за исключением участников проекта «Ashyq». Последние могут проводить такие мероприятия при условии наличия безопасного «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей и при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, лидеры «Ashyq» - до 50%, не более 70 мест.

    «Запрещено проведение поминок, за исключением проводимых в банкетных залах, участвующих в проекте «Ashyq» с 07:00 до 00:00 при заполняемости не более 30 человек, лидерам «Ashyq» - не более 50 человек с 07:00 до 02:00 часов», - отметила спикер.

    В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.

    Требования к наличию «зеленого « статуса и ограничения режима работы не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

    «Согласно протоколу заседания регионального оперативного штаба Акмолинской области от 25 октября 2021 года, расширен контингент по ограничению допуска на работу в очном режиме для работников государственных органов, промышленных предприятий, агропромышленного сектора, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) с обязательным ПЦР-тестированием (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев», - добавила А. Мусина.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акмолинская область
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