Вышло новое постановление главного госсанврача Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача области № 39 от 29 октября 2021 года «Об усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области» с 00.00 часов 1 ноября 2021 года в регионе вводится ряд ограничений. Об основных изменениях, которые ждут акмолинцев, в ходе брифинга рассказала главный госсанврач области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, согласно новому документу, ограничения по объектам, не участвующим в проекте «Ashyq», сохраняются. Для участников проекта «Ashyq» режим работы продлен до 00:00 часов, лидерам проекта - до 02:00.

Сохраняется запрет на проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи), за исключением участников проекта «Ashyq». Последние могут проводить такие мероприятия при условии наличия безопасного «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей и при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, лидеры «Ashyq» - до 50%, не более 70 мест.

«Запрещено проведение поминок, за исключением проводимых в банкетных залах, участвующих в проекте «Ashyq» с 07:00 до 00:00 при заполняемости не более 30 человек, лидерам «Ashyq» - не более 50 человек с 07:00 до 02:00 часов», - отметила спикер.

В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.

Требования к наличию «зеленого « статуса и ограничения режима работы не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

«Согласно протоколу заседания регионального оперативного штаба Акмолинской области от 25 октября 2021 года, расширен контингент по ограничению допуска на работу в очном режиме для работников государственных органов, промышленных предприятий, агропромышленного сектора, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) с обязательным ПЦР-тестированием (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев», - добавила А. Мусина.



