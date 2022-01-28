Вышло новое карантинное постановление главного санврача Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Согласно новому карантинному постановлению, для объектов Мангистауской области, участвующих в проекте «Ashyq», в будние и выходные дни исключены ограничения к режиму работы по времени, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сняты ограничения для объектов, работающих по безопасному «зеленому» статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска («зеленой», «желтой», «красной»). Это - проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 кв метров и продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв метров), бассейны.

При условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» зоне (низкий эпидемиологический риск) – деятельность участников «Ashyq» будет осуществляться без ограничений, а в «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) и «красной» (высокий эпидемиологический риск) зонах – послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости.

Таким образом, независимо от зоны эпидемиологического риска сохраняется вход без ограничений при наличии нейтрального «синего» статуса для объектов, осуществляющих межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки, для отелей, гостиниц, аэропортов, железнодорожных, водных и автовокзалов, речных и морских портов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров; ЦОНов, отделений АО «Казпочта», банков; салонов красоты, СПА-центров, крытых рынков, объектов общепита по типу столовых, организаций дошкольного и дополнительного образования.

Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1000 кв метров, вход в которые также будет по нейтральному «синему» статусу во всех регионах независимо от зоны эпидемиологического риска.

Обучение:

- в дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах);

- в общеобразовательных школах («красная» зона):

- начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;

- до 600 учащихся включительно – в штатном формате;

- свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

- во внешкольных организациях (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах) – в штатном формате;

- в ВУЗах и колледжах («красная» зона) в комбинированном формате – практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику, лекции онлайн.

Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.