Вышли в свет книги 30 молодых столичных писателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима города Нур-Султан Берик Джакенов встретился со столичными писателями. Во встрече приняли участие председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет, депутат Мажилиса Парламента РК, поэт Казыбек Иса, известный сатирик, журналист Копен Амирбек, поэт Сураган Рахметулы, литературный критик Амангельды Кеншилик и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы, волнующие писателей, в том числе касающиеся улучшения культурного и духовного облика города. Также состоялась презентация книг 30 молодых столичных писателей, изданных коммунальным государственным учреждением «Руханият» управления по развитию языков и архивного дела акимата города Нур-Султан в серии «Библиотека Нур-Султана».

В свет вышли книги таких талантливых поэтов и писателей, как Талгат Ешенулы, Дәурен Бериккажы, Дәулеткерей Капулы, Ербол Беилхан, Серикзат Дуйсенгазы, Маржан Ершу, Танакоз Толкынкызы, Уларбек Далей, Ыкылас Ожай, Серик Сеитман, Ахат Расул, Алмаз Мырзахмет, Куралай Омар, Олжас Сандыбек, Умтыл Зарыккан, Олжас Касым, Айжан Табарак, Айдын Байыс, Бакытбек Кадыр, Жулдызай Ыскак, Есбол Нурахмет, Жадыра Шамуратова, Биржан Ахмер, Арман Шеризат, Серикбай Абилмажин, Рауан Кабидолдин, Айзада Рахымжанова, Алпамыс Файзолла.

А в Антологии поэзии и прозы были собраны произведения следующих молодых писателей в жанрах прозы и поэзии: Шерхан Талап, Аян Мейраш, Даулет Жалел, Акжигит Амангелды, Дилда Уалибек, Азамат Абилкайыр, Даулет Телманов, Ауетай Мубарак, Ауганбай Санакулы, Али Бекмуханбет, Мукият Койшыбай, Алаш Турсынали.

Тематика книг, адресованных народу, разнообразна. В них заложены такие качества и темы, как история, страна и земля, патриотические чувства, совесть. Изданные книги были направлены в библиотеки разных уголков республики. В завершение мероприятия председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет принял ряд молодых писателей в состав Союза писателей и вручил удостоверения.