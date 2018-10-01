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Вышли из школы и пропали: двух подростков ищут в Талдыкоргане

11 Октября 2018 19:23 184
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Вышли из школы и пропали: двух подростков ищут в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане без вести пропали двое 15-летних подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Факт подтвердили в департаменте внутренних дел Алматинской области.

«Оба подростка 2003 года рождения. 9 октября они вышли из школы и пропали. Заявление в полицию поступило 11 октября. Сейчас по городу продолжаются масштабные поиски, в которых задействованы сотрудники местной полицейской службы, участковые, патрульные службы, оперативники отдела розыска. В целом почти весь личный состав управления внутренних дел города Талдыкоргана. К тому же одна группа полицейских выехала в Алматы», - рассказали в полиции.

В настоящее время прочесывается городская местность, в том числе компьютерные клубы и тому подобное. Поиски продолжаются. К поискам мальчиков подключились учителя и волонтеры.

Вышли из школы и пропали: двух подростков ищут в Талдыкоргане

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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