Вышли из школы и пропали: двух подростков ищут в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане без вести пропали двое 15-летних подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт подтвердили в департаменте внутренних дел Алматинской области.

«Оба подростка 2003 года рождения. 9 октября они вышли из школы и пропали. Заявление в полицию поступило 11 октября. Сейчас по городу продолжаются масштабные поиски, в которых задействованы сотрудники местной полицейской службы, участковые, патрульные службы, оперативники отдела розыска. В целом почти весь личный состав управления внутренних дел города Талдыкоргана. К тому же одна группа полицейских выехала в Алматы», - рассказали в полиции.

В настоящее время прочесывается городская местность, в том числе компьютерные клубы и тому подобное. Поиски продолжаются. К поискам мальчиков подключились учителя и волонтеры.



