Вышла в свет книга по художественной обработке дерева и кости у казахов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла в свет книга «Художественная обработка дерева и кости у казахов ХIХ–ХХ века», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет науки Министерства образования и науки РК.

«Институт истории и этнологии имени Ш. Валиханова Комитета науки МОН РК при поддержке попечительского совета и корпоративного фонда «Tugurul Han – On Han» презентовал книгу известного этнографа, доктора исторических наук Шайзады Тохтабаевой», - отмечено в сообщении.

Книга посвящена раскрытию генезиса, художественно-образной и семантической сути деревянных изделий казахов ХIХ–ХХ веков. Автор на основе анализа предметов материальной культуры, хранящихся в запасниках нескольких казахстанских музеев, а также изученных во время полевых экспедиций материалов по декоративно-прикладному искусству, сумела сделать выводы о специфике деревообработки и косторезного искусства у казахов.

«Уникальность книги видится в раскрытии богатого знакового содержания демонстрируемых произведений. Важным представляется осмысление категорий деревообрабатывающего искусства казахов. Открываемые новые грани и оттенки народного искусства дают возможность по-новому осмыслить историко-культурный феномен талантливых мастеров ремесла ХIХ–ХХ веков. Книга-альбом будет представлять интерес не только для специалистов гуманитарного направления, но и для всех тех, кто не равнодушен к творческому наследию своего народа», - отмечают в ведомстве.