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вчера 23:23
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вчера 22:27
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вчера 21:40
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Вышла в свет книга Карима Масимова об искусственном интеллекте
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель КНБ Карим Масимов написал книгу «Следующий властелин мира. Искусственный интеллект», передает МИА «Казинформ».
Книга опубликована в электронной библиотеке ЛитРес . Как отмечается в книге, на ее написание Карима Масимова вдохновил Первый Президент Нурсултан Назарбаев, который в Послании народу Казахстана в октябре 2018 года посвятил значительную часть выступления необходимости внедрения искусственного интеллекта.
«С постоянно растущим распространением искусственного интеллекта (ИИ) мы становимся свидетелями рождения новой эры, ознаменовавшейся появлением ранее неизвестных отраслей и прорывных инноваций в медицине, биоинженерии, робототехнике, вооружении и освоении космоса. Автор шаг за шагом представляет подробный обзор основных вех развития искусственного интеллекта, переходит к текущему применению ИИ в повседневной жизни, представляет основные черты национальных стратегий искусственного интеллекта в ряде стран», - говорится в описании книги.
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