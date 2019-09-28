Вышла в свет книга Карима Масимова об искусственном интеллекте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель КНБ Карим Масимов написал книгу «Следующий властелин мира. Искусственный интеллект», передает МИА «Казинформ».

Книга опубликована в электронной библиотеке ЛитРес . Как отмечается в книге, на ее написание Карима Масимова вдохновил Первый Президент Нурсултан Назарбаев, который в Послании народу Казахстана в октябре 2018 года посвятил значительную часть выступления необходимости внедрения искусственного интеллекта.

«С постоянно растущим распространением искусственного интеллекта (ИИ) мы становимся свидетелями рождения новой эры, ознаменовавшейся появлением ранее неизвестных отраслей и прорывных инноваций в медицине, биоинженерии, робототехнике, вооружении и освоении космоса. Автор шаг за шагом представляет подробный обзор основных вех развития искусственного интеллекта, переходит к текущему применению ИИ в повседневной жизни, представляет основные черты национальных стратегий искусственного интеллекта в ряде стран», - говорится в описании книги.