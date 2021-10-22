Вышла в свет книга «100 рассказов о Независимости»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «МИА «Казинформ» в честь 30-летия Независимости РК выпустило электронную книгу «100 рассказов о Независимости». Электронная книга подготовлена при поддержке Министерства информации и общественного развития РК на казахском, русском и английском языках, также читателям доступна электронная версия книги, передает МИА «Казинформ».

Книга «100 рассказов о Независимости» представляет собой альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней. Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

«Понять тяготы создания и становления независимого государства могут только те, кто видел этот сложный процесс воочию и принимал в этом непосредственное участие. Несмотря на критику скептиков, мы многого добились под руководством Первого Президента, и до сих пор заложенные Елбасы ценности остаются незыблемыми: это внутриполитическая стабильность, межнациональное согласие, единство, социально-экономические реформы, многовекторность во внешней политике. Для того, чтобы с уверенностью идти вперед, необходимо ценить свою историю, помнить все, что нам пришлось испытать и преодолеть. Книга «100 рассказов о Независимости», изданная АО «Казинформ», рассказывает о первых годах Независимости. В книге коллеги Первого Президента – Елбасы, бывшие рядом с ним, вспоминают важные моменты развития страны и делятся своими личными впечатлениями и переживаниями. Уверена, что книга на казахском, русском и английском языках будет интересна широкому кругу читателей», - отметила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

Книга составлена на основе эксклюзивных интервью с выдающимися политиками, экономистами Казахстана, а также деятелями науки, культуры и спорта. Своими личными впечатлениями с авторами проекта поделились первый Премьер-Министр РК Сергей Терещенко, спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, глава Канцелярии Первого Президента Махмуд Касымбек, государственный деятель Куаныш Султанов и многие другие политики.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, и в первую очередь на тех, кто интересуется новейшей историей Казахстана.

С электронной версией книги можно ознакомиться и скачать на сайте https://100angime.kz/ . Также на этом сайте имеются сведения о деятелях, которые поделились своими воспоминаниями.