Вышла с работы и не вернулась домой: в Костанае разыскивают 19-летнюю девушку

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полиция расследует факт исчезновения без вести пропавшей Евгении Казачук, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«19-летняя девушка пропала 25 августа в поселке Перелески Денисовского района Костанайской области. Она работала поваром в придорожном кафе, вышла с работы примерно в 17.00 и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», - сообщает полиция.

К поискам Евгении Казачук подключены волонтеры, на розыск ориентированы полицейские области и страны.

«В рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные и оперативные поисковые мероприятия, обследуется местность», - добавили в ведомстве.

Пропавшая девушка одета в футболку красного цвета, чёрное трико и серые кроссовки и серую кофту. Тату на кистях рук, шрам на пояснице. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить на 102.