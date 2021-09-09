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    13:24, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Вышла с работы и не вернулась домой: в Костанае разыскивают 19-летнюю девушку

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полиция расследует факт исчезновения без вести пропавшей Евгении Казачук, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    «19-летняя девушка пропала 25 августа в поселке Перелески Денисовского района Костанайской области. Она работала поваром в придорожном кафе, вышла с работы примерно в 17.00 и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», - сообщает полиция.

    К поискам Евгении Казачук подключены волонтеры, на розыск ориентированы полицейские области и страны.

    «В рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные и оперативные поисковые мероприятия, обследуется местность», - добавили в ведомстве.

    Пропавшая девушка одета в футболку красного цвета, чёрное трико и серые кроссовки и серую кофту. Тату на кистях рук, шрам на пояснице. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить на 102.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Происшествия Правоохранительные органы
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