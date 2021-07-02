Вышла новая серия документального фильма «Штрихи к портрету. Лидер»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Показ очередной части фильма «Штрихи к портрету. Лидер» состоялся в эфире телеканала «Хабар», передает МИА «Казинформ».

Это продолжение совместного документального проекта пресс-службы Елбасы и журналиста Айгуль Адиловой, посвященного жизни и деятельности Первого Президента Казахстана.

В беседе с журналистом Первый Президент отметил, что, не имея очерченных и подписанных границ, нельзя считать государство независимым. Елбасы подробно о рассказал о том, как были решены вопросы по государственной границе с соседними странами.

Нурсултан Назарбаев также пояснил, как удалось в первые годы Независимости не допустить терроризма.

«Демократия - это когда человек имеет работу, может содержать семью. Если будет нищета, никакой демократии не будет, там будет война», - сказал Елбасы.

В ходе интервью Нурсултан Назарбаев также прокомментировал высказывания российских политиков о Северном Казахстане.

«Подарили земли» - были такие разговоры. Какие подарили земли? Если мы наследники Золотой Орды, то Московское княжество платило дань, мы что, должны теперь вспомнить 800-летнюю историю? Поэтому не надо обращать внимания на такие высказывания. Сейчас Интернет, свобода слова. Толкование официальных властей России - самое главное», - отметил Елбасы.

Нурсултан Назарбаев также рассказал об отношениях с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. По словам Елбасы, Си Цзиньпин с большим уважением относится к Казахстану.



