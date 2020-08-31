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Вышла четвертая серия анимационного проекта «Абай жолы»

31 Августа 2020 19:02
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Вышла четвертая серия анимационного проекта «Абай жолы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На молодежном портале Massaget.kz вышла четвертая глава видеосаммари романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Абай жолы», передает МИА «Казинформ».

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Это краткое изложение романа Мухтара Ауэзова в популярном жанре doodle-анимации. Doodle с английского переводится как «машинально рисовать». На экране возникают картинки, которые «рисует» невидимая рука.

В четвертой главе-серии «Шытырманда» рассказывается о молодости Абая. Вернувшись из Каркаралинска, Абай остается на зимовье в Жидебае с матерью и бабушкой. В доме матери он днем и ночью читает книги. Увлечение Абая книгами разделяет его товарищ Габитхан.




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#Культура   #Абай  
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Влада Гук

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