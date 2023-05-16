Вышки с камерами наблюдения и новые места для пикников появятся в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - 17 вышек с камерами наблюдения и 35 новых дополнительных мест для пикников появятся в нацпарке «Бурабай», передает МИА «Казинформ».

«В продолжение темы приоритетов подведомственых организаций УДП. Перед стартом нового летнего сезона хочу затронуть вопрос развития туристской инфраструктуры в Бурабае и сохранения природного парка. В течение всего прошлого года курортную зону посетили более 711 тысяч человек. И это только те, кто проехал через КПП нацпарка. В текущем году, по прогнозам, будет не меньше. Для развития туризма в регионе – хорошие показатели, в то же время это существенная нагрузка на нацпарк. Поэтому перед ТОО «Бурабай Даму» и ГНПП «Бурабай» стоит задача по усилению работы, особенно в части противопожарной безопасности и охраны заповедных мест. В этом году в рамках продолжения проекта «Smart National Park Burabay» планируется автоматизировать 5 КПП, установить дополнительные датчики мониторинга и анализа окружающей среды, в том числе для ведения научных работ. Кроме того, будут установлены дополнительно 3 камеры видеонаблюдения по раннему распознаванию пожара. Таким образом, будет 17 вышек с камерами наблюдения, которые покроют не только территорию ГНПП, но и прилегающую к нацпарку охранную зону. Всего – 377 166 га», - сообщил в Telegram Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев.

Он отметил эффективность Smart-системы.

«Благодаря круглосуточному наблюдению за территорией нацпарка и оперативному выявлению пожаров, площадь пострадавших от огня лесных угодий только за прошлый год уменьшилась в 8,6 раз: с 20,5 га в 2021 году до 1,3 га в ушедшем году. При том, что был зарегистрирован 21 случай возгораний! И еще одна новость. К началу летнего турсезона на территории Национального парка «Бурабай» будут обустроены 35 новых дополнительных мест для пикников, 26 из которых предусматривают возможность легального разведения костров. Зоны для пикника оснащены не только столами, лавками, мангальной зоной для безопасного разведения огня, но также оборудованием для пожаротушения на случай возможных возгораний. Локации новых мест отдыха расположены на озерах Большое и Малое Чебачье и вдоль велосипедной дорожки, которая ведет от отеля от «Терраса парк» до курорта Акбура», - написал А. Дадебаев.

По его словам, места для лесных пикников без возможности разведения костра приготовлены вдоль велодорожки от «ракушки» до поляны Абылай хана и близ пещеры Кенесары.

Точную информацию с расположением мест отдыха на карте можно посмотреть на сайте подразделений УДП – ТОО «Бурабай Даму» и ГНПП «Бурабай», а также в мобильном приложении ГНПП «Бурабай».