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Вышел в свет четвертый том энциклопедии «Сакральный Казахстан»

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Декабря 2020, 14:41
Вышел в свет четвертый том энциклопедии «Сакральный Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Презентация четвертого тома энциклопедии «Сакральный Казахстан» состоялась в Национальном музее РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Четвертый том «Сакрального Казахстана» охватывает культурные и исторические наследия Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей.

В ходе мероприятия участники ознакомились с очередным томом энциклопедии, запланированной в рамках проекта «Сакральная география Казахстана», также они подробно рассказали о национально-культурном наследии и уникальных памятниках в регионах.

«Вышел четвертый том энциклопедии «Сакральный Казахстан». В рамках энциклопедии я работал по Восточно-Казахстанской области. Мы внесли в этот труд археологические, исторические, культурные памятники и географические ландшафты Восточного Казахстана. В общей сложности охватили более 70 исторических памятников, расположенных в регионе. К примеру, среди них можно назвать буддийский памятник - монастырь «Аблайкит». Храмовый комплекс со времен тюркского каганата «Елеке сазы», горные массивы Семейтау, Кокентау и ряд других памятников, которые охватывают разные периоды», - рассказал ученый, ассистент преподавателя Назарбаев Университета Айдын Жунисханов в рамках мероприятия в Национальном музее.

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Отметим, что в 2017 году вышел первый сборник пятитомной энциклопедии «Сакральный Казахстан». В нем были представлены сакральные объекты Алматинской и Акмолинской областей, городов Алматы и Нур-Султана. Таким образом, в дальнейшем будут охвачены все сакральные места Казахстана. Сборник подготовлен на двух языках - казахском и русском.

Планируется, что последняя часть - пятый том энциклопедии «Сакральный Казахстан» выйдет уже в следующем году.

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