Вышел в свет 25-томный сборник материалов газеты «Ақ жол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Презентация 25-томного сборника материалов газеты «Ақ жол» состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сборник вышел в свет по республиканской бюджетной программе «Социально важная литература», благодаря усилиям депутатов парламентской фракции «Ак жол», а также поддержке Министерства культуры и спорта РК.

В ходе презентации вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов зачитал поздравление министра Актоты Раимкуловой.

«Многотомный сборник, состоящий из материалов и статей газеты «Ақ жол», дает своим читателям поистине много интересных исторических и познавательных фактов. Несомненно, никто не отрицает остроумные суждения Алашской интеллигенции, которые были написаны на страницах газеты. Отобранные произведения на казахском и русском языках государственного и общественного деятеля Назира Торекулова, труды английского инженера Джона Волфорда, трудившегося в течение пяти лет во времена гражданской войны 1914-1919 годов и написавшего о традициях и обычаях народа, труд Армана Ахметова «Әбілмәмбет хан әулеті» — все эти материалы показывают и широко освещают труды забытых исторических личностей. Стоит отметить, что значительный вклад в реализацию проекта внесли демократическая партия «Ақ жол», общественный деятель Ханбиби Есенкаракызы, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, исследовательский институт «Алаш», представитель общественного фонда «Алашорда». Вышеназванные произведения дают молодому поколению», - говорится в поздравлении министра культуры и спорта РК.

Отметим, что сборник составлен по личной инициативе общественного деятеля, поэта Ханбиби Есенкаркызы, собравшей материалы газеты «Ақ жол» в библиотеках и архивах Ташкента, Шымкента, Алматы и Москвы.