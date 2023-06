Вышел тизер 12-минутного клипа Димаша Кудайбергена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 сентября на фан-встрече Димаша Кудайбергена с поклонниками в Алматы состоится премьера нового видео исполнителя «История Одного Неба» (The Story of One Sky). Об этом передает МИА «Казинформ».

«12-минутное произведение Димаша Кудайбергена посвящено единству людей на нашей планете. Все мы делимся на расы, нации и религии, но все мы – дети одной планеты и живем под одним небом. Жизнь — это высшая ценность. Ни одна священная книга не призывает к уничтожению людей. Мы должны научиться дружить, поскольку невозможно, чтобы из-за нескольких взрослых страдали миллионы детей. Будущее нашей планеты, будущее людей в наших руках, пусть будет мир во всем мире. Мы – дети одного Дома, одной Земли и одного Неба», - говорится в описании видео.





Кадр из видео