Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Вышел тизер 12-минутного клипа Димаша Кудайбергена

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Сентября 2022, 10:06
Вышел тизер 12-минутного клипа Димаша Кудайбергена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 сентября на фан-встрече Димаша Кудайбергена с поклонниками в Алматы состоится премьера нового видео исполнителя «История Одного Неба» (The Story of One Sky). Об этом передает МИА «Казинформ».

«12-минутное произведение Димаша Кудайбергена посвящено единству людей на нашей планете. Все мы делимся на расы, нации и религии, но все мы – дети одной планеты и живем под одним небом. Жизнь — это высшая ценность. Ни одна священная книга не призывает к уничтожению людей. Мы должны научиться дружить, поскольку невозможно, чтобы из-за нескольких взрослых страдали миллионы детей. Будущее нашей планеты, будущее людей в наших руках, пусть будет мир во всем мире. Мы – дети одного Дома, одной Земли и одного Неба», - говорится в описании видео.


Кадр из видео


Культура   Видео   Димаш Кудайберген  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению