Вышел с работы и пропал: не вернувшегося акмолинца ищут в столице

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области ведутся поиски без вести пропавшего мужчины, который вышел с работы и не вернулся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 15 февраля в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 39-летней местной жительницы. Женщина просила помочь в поисках сожителя - 37-летнего Кайрата Яковлевича Жолдугулова, который 13 февраля ушел с рабочего места в селе Малиновка Акмолинской области и до настоящего времени не появился в городе Кокшетау.

«Как выяснилось, пропавший осуществлял свою деятельность в селе Малиновке Акмолинской области. Работал вахтовым методом: 15 рабочих и 15 выходных дней. В последний раз сожитель потерпевшей выехал на долгий срок, так как хотел заработать больше денег и должен был вернуться лишь 15 марта. Во время работы проживал в общежитии, предоставляемом работодателем. Однако 13 февраля около 8:30 сказал, что собирается на смену, а после телефон был отключен. Коллеги по работе сообщили, что пропавший покинул место работы. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские выяснили, что пропавший сейчас находится в городе Нур-Султане», - рассказали в ведомстве.

Акмолинские полицейские обратились к гражданам с просьбой всех, кто владеет какой-либо информацией, либо знает местонахождение К. Жолдугулова, позвонить на специальную линию «102» или по номеру телефона 8(7162) 29-96-00.

Приметы пропавшего: рост 165 см, плотного телосложения, волосы черные короткие, глаза карие, на левой щеке шрам в виде луны. Был одет в форму «Кузет» серого цвета (бушлат, ватники, берцы черного цвета). Возможно, с собой имел клетчатую китайскую сумку с личными вещами, портмоне коричневого цвета, сотовый телефон марки «Samsung» бежевого цвета.



