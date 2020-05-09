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Вышел новый документальный фильм о вкладе Казахстана в победу над фашизмом

9 Мая 2020, 17:30
Вышел новый документальный фильм о вкладе Казахстана в победу над фашизмом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК представил документальный фильм «ТАҒДЫР және ТАҒЫЛЫМДЫ ТАРИХ». В нем рассказывается о вкладе Казахстана в победу над фашизмом и участии казахстанцев в Великой Отечественной войне, передает МИА «Казинформ».

В фильме широко представлены интервью-воспоминания казахстанцев - защитников Брестской крепости, мнения и оценка историков о ходе боевых действий в зоне ответственности воинских частей, сформированных в Казахстане.

В фильме используется уникальные кадры архивного интервью Халык Кахарманы Касыма Кайсенова, рассказ-воспоминание о водружении знамени победы над Рейхстагом его непосредственного участника Рахимжана Кошкарбаева.

Фильм предназначен для широкой зрительской аудитории.


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