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Вышел из дома и не вернулся: столичные полицейские разыскивают пропавшего парня

15 Сентября 2019, 16:50
Вышел из дома и не вернулся: столичные полицейские разыскивают пропавшего парня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские разыскивают Ануара Байзурова, который вышел из дома и не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление криминальной полиции ДП Нур-Султана.

«Устанавливается местонахождение Ануара Байзурова, который 6 сентября, примерно в 15:00 вышел из дома и не вернулся. Полицейскими заведено розыскное дело», - говорится в сообщении.

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Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего.

«Данная работа находится на контроле у руководства столичного Департамента полиции. Также в поисках принимают участие волонтёры», - отметили в пресс-службе.

Приметы без вести пропавшего Байзуров А.Т.: рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы короткие черного цвета, глаза карие, нос прямой. Был одет в кожаную куртку черного цвета, свитер красного цвета, брюки темные. Кроссовки черного цвета.

Департамент полиции просит граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении гр. Байзурова А.Т. обратиться по тел. 71-61-94, 71-6022, 71-63-29. 8-771-191-91-91


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