Вышедшие постановления о смягчении карантина пояснила главный госсанврач Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области с разницей в три дня вышли два новых постановления главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной - №4 и 5. На прошедшем брифинге она рассказала о том, какие именно послабления ждут жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Итак, в Акмолинской области 28 января 2022 года вышло новое постановление №4 о смягчении карантинных мер в регионе, а уже 31 января – постановление №5, внесшее незначительные корректировки.

Согласно новому постановлению, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, сняты ограничения для объектов, работающих по безопасному «зеленому» статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска («зеленой», «желтой», «красной»).

«Это проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров и продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров), бассейнов, фитнес-центров, йога-центров, игровых и ночных клубов», - пояснила А. Мусина.

При условии наличия нейтрального «синего» или безопасного «зеленого» статуса у посетителей, в городах и районах Акмолинской области, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красной» зоне, деятельность участников Ashyq с ограничениями, но предусмотрены послабления карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости.

«Таким образом, независимо от зоны эпидемиологического риска сохраняется вход без ограничений при наличии нейтрального «синего» статуса для объектов, осуществляющих межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки, для отелей, гостиниц, аэропортов, железнодорожных, водных и автовокзалов, речных и морских портов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров; ЦОНов, отделений АО «Казпочта», банков; салонов красоты, спа-центров, крытых рынков, объектов общепита по типу столовых, организаций дошкольного и дополнительного образования. Сняты также ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1000 квадратных метров, вход в которые также будет по нейтральному «синему» статусу во всех регионах, независимо от зоны эпидемиологического риска», - добавила спикер.

Смягчены ограничения и для объектов общепита по типу ресторанов и кафе, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей (бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, океанариум, компьютерные и лотерейные клубы, букмекерские). В них увеличена заполняемость в «красной» зоне - с 30 до 60%, при наличии нейтрального «синего» статуса у посетителей. Заполняемость будет определяться в зависимости от проектной мощности объекта.

Сохраняются также ограничения в части перевода 70% сотрудников организаций на дистанционный формат работы.

«Для недопущения роста заболеваемости необходимо соблюдать карантинные меры: масочный режим, проветривание, кварцевание, соблюдение социальной дистанции. Несмотря на разрешение, стоит ограничить посещение мест массового скопления, не проводить семейные мероприятия и другие торжества. Необходимо вакцинироваться тем, кто еще не получил прививки против коронавирусной инфекции. Вакцинированные переносят заболевание в легкой степени, бессимптомно. Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции, ревакцинация повысит имеющейся иммунитет. Прошу быть ответственными за свое здоровье и здоровье окружающих, не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью», - призвала акмолинцев А. Мусина.