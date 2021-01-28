Вышедшего на охоту на зайца мужчину наказали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 года в Павлодарской области к ответственности привлекли 13 охотников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При проведении рейдовых мероприятий сотрудники природоохранной полиции Павлодарского района в пойме реки Иртыш, на территории Заринского и Кенесского сельских округов, остановили и проверили все машины. С любителями зимней рыбалки проведена разъяснительная беседа», - рассказал начальник отдела полиции Павлодарского района Павлодарской области Дулат Токенов.

Кроме того, по его словам, при проверке установлен мужчина, житель областного центра, который, как отметил сам гражданин, вышел на охоту на зайца.

«При проверке соответствующих разрешительных документов на охоту у мужчины не оказалось. Вместе с тем в соответствии с законодательством любая охота на пойме реки Иртыш запрещена, - добавил Д. Токенов. - В отношении мужчины возбуждено административное производство».

С начала 2021 года на территории Павлодарской области к ответственности привлечены 13 охотников.