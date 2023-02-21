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    19:00, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Выше Эмпайр-стейт-билдинг: гигантское здание-куб появится в Саудовской Аравии

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    ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия планирует построить в центре Эр-Рияда гигантское здание в форме куба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Zawya.com.

    Небоскреб под названием Мукааб, что переводится как куб, будет представлять из себя 400-метровую структуру, состоящую из перекрывающихся треугольных форм в архитектурном стиле, вдохновленном регионом Наджди в Саудовской Аравии.

    Новый кубический небоскреб будет расположен на пересечении улиц короля Салмана и короля Халида к северо-западу от Эр-Рияда на площади 19 квадратных километров. Площадь здания будет включать более 104 тысячи жилых помещений, 9 тысяч гостиничных номеров и более 980 тысяч кв. м. торговых площадей.


    Издание Archinect.com пишет, что королевство уже выпустило рекламный ролик о здании-кубе, согласно которому кубическая структура будет достаточно большой, чтобы вместить в себя 20 зданий Эмпайр-cтейт-билдинг в Нью-Йорке, высота которого превышает 380 метров.

    Новый проект в центре Эр-Рияда будет основан на концепции устойчивого развития, включая зеленые зоны, пешеходные и велосипедные дорожки для повышения качества жизни.


    В небоскребе также будут располагаться музей, университет технологий и дизайна, многоцелевой театр и более 80 развлекательных и культурных площадок.

    «Гигантский куб» будет иметь собственную внутреннюю транспортную систему и будет находиться примерно в 20 минутах езды от аэропорта.


    «Развитием и воплощением проекта займется компания New Murabba Development Company (NMDC)», - говорится в заявлении Фонда государственных инвестиций (PIF) для прессы. Также отмечается, что мегапроект должен быть завершен в 2030 году.

    Ожидается, что «куб» принесет экономике Саудовской Аравии 48 миллиардов долларов США или 180 миллиардов риалов и создаст 334 тысячи прямых и косвенных рабочих мест.


    Фото: zawya.com,archinect.com


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