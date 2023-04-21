Выселять домашних тиранов из дома предлагает МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха озвучил ряд предложений в целях профилактики бытового насилия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввести меру наказания административной ответственности - привлечение к общественным работам. Предусмотреть возможность временно выселять агрессора из дома. Проведение психокоррекционной работы с агрессором и жертвой», - сказал Игорь Лепеха в Мажилисе на обсуждении вопросов бытового насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми.

С предложениями ведомства согласился глава Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов.

«Ситуация сейчас такая, что агрессор остается дома, а женщина с детьми, наоборот, уходит. Наверное, имеет смысл. Депутаты готовы поддержать любые рациональные предложения. Но всегда должен быть научный подход. Нужно посмотреть, какова потом будет правоприменительная практика. Потому что мы очень часто меняем законодательство и без дальнейшей реализации норм», - подчеркнул депутат.