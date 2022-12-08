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Выселять агрессора из квартиры предлагает полиция Астаны

8 Декабря 2022, 14:18
Выселять агрессора из квартиры предлагает полиция Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Старший инспектор подразделения защиты женщин от насилия департамента полиции Астаны Гульмира Шрахметова озвучила предложения, которые хотела бы включить в разрабатываемый закон о бытовом насилии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы внесли свои предложения как сотрудники-практики. Вместо штрафов просили назначить общественные работы. Во-первых, это общественное порицание. Во-вторых, не накладывает нагрузку на семейный бюджет. Зачастую сами потерпевшие оплачивают этот штраф. То есть, нагрузка ложится на семейный бюджет.

Когда приезжает полиция, а предметы обихода разбросаны в доме – факт бытового насилия налицо. Ранее без заявления потерпевшего не могли привлекать человека к ответственности. Теперь мы переходим от заявительного характера на выявительный характер», - пояснила на брифинге в ДП Астаны старший инспектор подразделения защиты женщин от насилия департамента полиции.

Также предлагается выселять агрессора из квартиры в случае бытового насилия.

«Своим поведением агрессор нарушает покой в семье. В действующем законодательстве мы изолируем всех членов семьи и размещаем в кризисные центры. Тем самым, мы создаем столько неудобств для семьи: это привычный уклад жизни, рядом с домом школа, садик. Из-за одного человека создаем столько неудобств. В новом законопроекте хотим предложить незамедлительно выселять агрессора. Изоляция агрессора необходима», - считает Гульмира Шрахметова.

Ранее сообщалось о том, что 4 тысячи семейных дебоширов привлекли к ответственности в Астане.

Со следующего года столичная полиция намерена проводить работу с агрессорами в спортивных залах.


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