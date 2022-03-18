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    13:39, 18 Март 2022 | GMT +6

    Высаживать деревья начнут по всему Казахстану в честь Наурыза

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Потенциал праздника Наурыз нужно использовать для масштабных экологических акций и воспитания подрастающего поколения. Так считают в Министерстве культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наурыз – это праздник чистоты и заботы об экологии. Этот потенциал необходимо использовать для масштабных экологических акций и экологического воспитания подрастающего поколения в целом. В этот же день по всей стране стартует республиканская акция «Чистая природа» по массовой посадке деревьев и уборке территорий населённых пунктов и дворов. Одновременно предлагается провести челлендж «Одно дерево-одна семья» в социальных сетях по всей стране. Посадка деревьев будет производиться в зависимости от погодных условий», - сказал вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его мнению, Наурыз, как праздник добрососедства, нужно адаптировать к урбанистическим условиям современного мира.

    Ранее сообщалось, что в честь празднования Наурыза в Нур-Султане проведут более 100 мероприятий.


    Теги:
    Минкультуры Наурыз Экология
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