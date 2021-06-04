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    19:19, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Вырубка деревьев вдоль трассы: наказать виновных пообещал аким СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов высказался по поводу вырубки деревьев в лесопосадке, расположенной вдоль трассы вблизи райцентра Бесколь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети глава региона написал, что считает ситуацию недопустимой.

    «Областное управление земельной инспекции в ходе проверки выявило нарушение при предоставлении земельного участка. Сейчас готовится иск в суд о признании недействительными и отмене договоров аренды и купли-продажи земельных участков. Виновные лица должны понести наказание», - написал К. Аксакалов.

    Напомним, об уничтожении деревьев вдоль республиканской трассы «Петропавловск-Жезказган» жители области написали в социальных сетях. Выяснилось, что участок находится в аренде. Разрешения на вырубку деревьев у арендатора не было.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология Акимат Общество
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