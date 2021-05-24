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    13:30, 24 Май 2021 | GMT +6

    Вырубка деревьев у магазина Sulpak в Алматы: вынесен приговор

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы оглашен приговор по делу о вырубке деревьев у магазина Sulpak, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подсудимая по делу - Жанна Нуртаева. Ранее гособвинитель запросил для нее 4 года ограничения свободы. Подсудимая признала вину частично.

    Сегодня суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1500 МРП, то есть свыше 4 млн тенге.

    Напомним, в ночь на 23 ноября возле ТД «Sulpak» на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев.

    Позже подрядчики были оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

    Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента и общественности. Президент РК поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.



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