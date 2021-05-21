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Вырубка деревьев у магазина Sulpak в Алматы: прокурор запросил обвиняемой четыре года ограничения свободы

21 Мая 2021 18:44
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Вырубка деревьев у магазина Sulpak в Алматы: прокурор запросил обвиняемой четыре года ограничения свободы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошли судебные прения по делу о вырубке деревьев у магазина Sulpak, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе судебного заседания государственный обвинитель запросил суд назначить подсудимой наказание в виде ограничения свободы.

«Она не один год занимается этим, и должна знать о запрете на вырубку зеленых насаждений. Прошу признать ее виновной и назначить ей ограничение свободы сроком на 4 года с установлением пробационного контроля с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 3 года», - процитировал прокурор.

Подсудимая признала вину частично и попросила суд переквалифицировать статью 339 на 340.

«У меня несовершеннолетние дети и престарелые родители - для них будет большой травмой. Это единственные дорогие люди для меня, которые есть. Прошу прощения у наших алматинцев за совершённый поступок. Прошу принять это во внимание, уважаемый судья. Я раскаиваюсь. Теперь я понимаю, что я совершила. Я ещё молодая, поэтому постараюсь для Алматы сделать очень много: посадить деревья, участвовать во всех озеленениях, помогать всячески садикам, школам, чем смогу, буду помогать озеленять город. Буду больше работать и буду стараться озеленять город, чтобы Алматы становился красивее. Ещё раз прошу извинений у наших алматинцев. Я не оправдываю себя. Но прошу смягчить наказание. У меня маленькие дети, кроме меня их некому воспитывать», - сказала Жанна Нуртаева.

Напомним, в ночь на 23 ноября возле ТД «Sulpak» на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев. Позже подрядчики были оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента и общественности. Президент РК поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Судебный процесс   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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